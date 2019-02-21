«Автомобилист» в четвертый раз за сезон обыграл «Сибирь»
08:13, 21 Февраль 2019
Екатеринбуржцы завершили матч с преимуществом в одну шайбу.
Клуб «Автомобилист» завершил серию сезонных игр с новосибирской «Сибирью». Причем все встречи с этой командой заканчивались победой екатеринбуржцев — и вчера, 20 февраля, произошло то же самое.
Игра проходила в Новосибирске, но гостевой лед не помешал «Автомобилисту» взять инициативу. В самом начале первого периода хозяева ошиблись, и поэтому команды были в составе 5×3. Этим сразу же воспользовались екатеринбуржцы — Дэн Секстон забил первую шайбу. Потом уже «Автомобилист» остался с тремя игроками на поле, и «Сибирь» смогла сравнять счет.
В начале второго периода хозяева повели в счете, Александр Кучеренко сравнял счет. Третий период шайбой открыл Алексей Василевский, и"Сибирь» и тогда отыгралась. Но на дубль Дэна Сэкстона соперники не смогли ничего противопоставить, поэтому игра завершилась со счетом 3:4 в пользу «Автоомбилиста».
Напомним, екатеринбургские хоккеисты досрочно выиграли Восточную конференцию КХЛ после победы над «Нефтехимиком».
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