«Автомобилист» в четвертый раз за сезон обыграл «Сибирь»

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Игра проходила в Новосибирске , но гостевой лед не помешал « Автомобилисту» взять инициативу. В самом начале первого периода хозяева ошиблись , и поэтому команды были в составе 5×3. Этим сразу же воспользовались екатеринбуржцы — Дэн Секстон забил первую шайбу. Потом уже « Автомобилист» остался с тремя игроками на поле , и « Сибирь» смогла сравнять счет.





В начале второго периода хозяева повели в счете , Александр Кучеренко сравнял счет. Третий период шайбой открыл Алексей Василевский , и"Сибирь» и тогда отыгралась. Но на дубль Дэна Сэкстона соперники не смогли ничего противопоставить , поэтому игра завершилась со счетом 3:4 в пользу « Автоомбилиста».





, екатеринбургские хоккеисты « Нефтехимиком». Напомнимекатеринбургские хоккеисты досрочно выиграли Восточную конференцию КХЛ после победы надНефтехимиком».

КлубАвтомобилист» завершил серию сезонных игр с новосибирскойСибирью». Причем все встречи с этой командой заканчивались победой екатеринбуржцев — и вчера20 февраляпроизошло то же самое.