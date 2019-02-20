«Протащили шесть метров»: на Урале патруль ГИБДД сбил ребенка
12:00, 20 Февраль 2019
Местные жители сами доставали девятилетнего мальчика из-под колес машины, а полицейские пытались изъять жесткий диск с видео происшествия.
Под Артемовском патрульный автомобиль ГИБДД сбил девятилетнего мальчика, который выбежал на дорогу. Полицейские не заметили ребенка и протащили его под машиной шесть метров. Об этом ЕТВ сообщили очевидцы происшествия.
Полицейские ехали за местной машиной и ждали, когда она нарушит ПДД. Так говорят очевидцы, утверждая, что стражи правопорядка часто так делают. Внезапно на перекресток выбежал 9-летний парень, его не заметили и сбили: ребенок оказался под машиной. Полицейские остановились: один патрульный вышел оценить обстановку, второй — к машине, которую норовили оштрафовать. Ребенка из-под машины поднимали местные. Очевидцы добавляют, что скорая ехала 40 минут. По их словам, полицейские нарисовали схему ДТП карандашом и потребовали свидетелей под ней расписаться. Документ сфотографировать не разрешили. У одной из женщин неподалеку стояла камера видеонаблюдения. Патрульные пытались изъять жесткий диск. Но видео оказалось в распоряжении ЕТВ.
«Меня и так все бьют!»
Что происходило в Березовском, почему шесть лет женщина-инвалид подвергалась насилию.
Видео: ЕТВ
В ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что патрульные пытались избежать наезда, но на ролике видно, что полицейские этого не делали.
Полицейский из Екатеринбурга потребовал взятку за чужой паспорт
Из-за 15 тысяч рублей мужчина отправится в колонию на 4,5 года.
По предварительным данным, инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем Lada Granta, двигался по маршруту патрулирования и допустил наезд на девятилетнего ребенка, перебегавшего проезжую часть справа налево. Мальчик выбежал на дорогу неожиданно для водителя из-за снежного вала. Сотрудник ГИБДД пытался предотвратить наезд, но избежать этого не удалось. Инспекторы оказали мальчику первую доврачебную помощь и вызвали неотложку.
По факту происшествия назначили проверку. Пострадавшего мальчика доставили в больницу Артемовского с травмами различной степени тяжести.
Новое и интересное
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Гости Екатеринбурга
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
В аварии на уральской трассе погибли трое детей. СК возбудил дело
Происшествия
По предварительной информации, Volkswagen Polo пытался обогнать фуру Volvo и выехал на встречную полосу, по которой двигался Lexus
Поймать зеленую волну
Как живут светофоры Екатеринбурга.