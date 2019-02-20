ЧОПовца, обвиняемого в нападении на Калетина, освободили от ареста

Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции в отношении работника «СОВЫ», которого приговорили к аресту из-за конфликта с владельцем ТЦ «ЭМА» Андреем Калетиным. ЧОПовца отпустили из-под стражи, но запретили ему общаться с потерпевшими, свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Напомним, ЧОП «СОВА» оказался участником разборок между хозяином ТЦ «ЭМА» Андреем Калетиным и его бывшей женой Ольгой Росихиной, которые не могут поделить помещение. В начале февраля ЧОПовцы приехали на место, куда их вызвали из-за драки между неустановленными лицами. Бизнесмен Калетин начал угрожать работникам «СОВЫ» электрошокером и арматурой, поэтому буйного предпринимателя решили усмирить. Позднее «СОВА» отозвала лицензию ЧОПа, который участвовал в конфликте с владельцем «ЭМЫ».

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Подробнее о происшествии в ТЦ «ЭМА» смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга»: