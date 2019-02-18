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В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра

14:16, 18 Февраль 2019
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Теперь лжеминеры обзвонили магазины. 
Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали торговые центры «Дирижабль», «Омега» и «Аида». Также звонок лжеминеров поступил в магазины «Декатлон» и «Эльдорадо» на Вайнера, 48. Сейчас на местах работают саперы, сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

В январе сообщения о минировании поступили на почту сразу нескольких медицинских организаций Екатеринбурга: детской больницы № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице 22 Партсъезда. Больше всего Екатеринбург пострадал от лжемиеров в сентябре 2018 года. Тогда пришлось эвакуировать администрацию города, цирк, ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и бизнес-центр «Рубин». Как это было читайте здесь.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, ТРЦ, минирование, эвакуация, Екатеринбург
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