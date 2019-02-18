В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра

Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали торговые центры « Дирижабль», « Омега» и « Аида». Также звонок лжеминеров поступил в магазины « Декатлон» и « Эльдорадо» на Вайнера , 48. Сейчас на местах работают саперы , сообщили в группе « Инцидент Екатеринбург» во « ВКонтакте».



