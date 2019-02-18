В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра
14:16, 18 Февраль 2019
Теперь лжеминеры обзвонили магазины.
Из-за сообщений о минировании в Екатеринбурге эвакуировали торговые центры «Дирижабль», «Омега» и «Аида». Также звонок лжеминеров поступил в магазины «Декатлон» и «Эльдорадо» на Вайнера, 48. Сейчас на местах работают саперы, сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».
В январе сообщения о минировании поступили на почту сразу нескольких медицинских организаций Екатеринбурга: детской больницы № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице 22 Партсъезда. Больше всего Екатеринбург пострадал от лжемиеров в сентябре 2018 года. Тогда пришлось эвакуировать администрацию города, цирк, ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и бизнес-центр «Рубин». Как это было читайте здесь.
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