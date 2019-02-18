Ребенок получил травму головы в батутном парке Екатеринбурга

Прокуратура Чкаловского района начала проверку после травмирования ребенка в батутном парке «Отрыв» на Щербакова. Мальчик прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Предстоит выяснить, не было ли нарушений при установке оборудования и безопасно ли его использовали. Также было ли в батутной зоне достаточное количество персонала. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.