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Ребенок получил травму головы в батутном парке Екатеринбурга

12:18, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Завели уголовное дело.

Прокуратура Чкаловского района начала проверку после травмирования ребенка в батутном парке «Отрыв» на Щербакова. Мальчик прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Предстоит выяснить, не было ли нарушений при установке оборудования и безопасно ли его использовали. Также было ли в батутной зоне достаточное количество персонала. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, батут, травма, Екатеринбург
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