Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, учится сидеть и ползать

Фотограф Павел Норицын , жена и ребенок которого пострадали в ДТП на Фурманова , рассказал о состоянии сына. Сейчас двухлетнему Ване ищут врачей для наблюдения и реабилитации. Он научился держать голову и переворачиваться , пытается сидеть и ползать. Каждый день с мальчиком занимаются физкультурой , плаванием и играют в развивающие игры , сообщил отец ребенка в соцсетях.



