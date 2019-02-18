Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, учится сидеть и ползать
14:03, 18 Февраль 2019
Родители ищут мальчику врачей, которые помогут в реабилитации.
Фотограф Павел Норицын, жена и ребенок которого пострадали в ДТП на Фурманова, рассказал о состоянии сына. Сейчас двухлетнему Ване ищут врачей для наблюдения и реабилитации. Он научился держать голову и переворачиваться, пытается сидеть и ползать. Каждый день с мальчиком занимаются физкультурой, плаванием и играют в развивающие игры, сообщил отец ребенка в соцсетях.
«Прогнозы есть оптимистичные, но практики именно по таким случаям мало, точно никто ничего не скажет. Сколько врачей- столько и мнений. Многие вообще удивляются как можно было выжить и так восстановиться за короткий срок. Современная медицина, магия и большое желание жить», — сообщил Павел.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
14 ноября 2018 года водитель Honda на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину, а также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. Виновник аварии ожидает решения суда под стражей. Отец мальчика Павел Норицын сообщил, что не следит за судебным разбирательством над виновником аварии.
«Слова ничего не меняют, а то, сколько он будет сидеть, на нас никак не повлияет. Гораздо лучше, если он, или те, кто за него ответственны — помогут ребенку в течении всей жизни бороться с недугами», — сообщил он.
Музей истории Екатеринбурга заставит горожан вспомнить прошлое
Историки организуют школу, где научат уральцев особенностям документальной прозы.
Читайте также:
Жертвы ДТП на Фурманова проведут праздники в кругу семьи
Мама, пострадавшая в ДТП на Фурманова, увидела сына спустя 1,5 месяца
Лихачу, который сбил пешеходов на Фурманова, продлили арест
«Мы дома»: пострадавших в ДТП на Фурманова выписали из больницы
Новое и интересное
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Гости Екатеринбурга
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.