«СОВА» сдала лицензию ЧОПа, который втянули в конфликт с Калетиным

Группа охранных предприятий «СОВА» отозвала лицензию подразделения, участвующего в конфликте с владельцем ТЦ «ЭМА» Андреем Калетиным. «Отзыв лицензии был инициирован добровольно руководством группы компаний „СОВА“. Это внутренние оргштатные мероприятия. Это никак не повлияет на наших клиентов», — сообщили в ЧОП. Региональное отделение Росгвардии назначило проверку соблюдения закона об охранной деятельности предприятия.

Сотрудники ЧОП «Сова-2» приехали в ТЦ из-за драки между неустановленными лицами. Во время разбирательства Андрей Калетин начал угрожать ЧОПовцам электрошокером и арматурой и вести себя крайне агрессивно, поэтому бойцам «СОВЫ» пришлось применить силу. Кадры с этим моментом разлетелись по местным и федеральным СМИ с формулировкой «ЧОПовцы толпой избивают директора завода „ЭМА“ в Екатеринбурге». Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нападения ЧОПовцев на Калетина.

Причиной разборок стал затяжной конфликт между владельцем ТЦ «ЭМА» и его бывшей женой Ольгой Росихиной из-за прав на помещения.