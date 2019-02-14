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«СОВА» сдала лицензию ЧОПа, который втянули в конфликт с Калетиным

08:20, 14 Февраль 2019
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Фото: скрин из видео, предоставленного службой спасения «СОВА»
Росгвардия проводит проверку.

Группа охранных предприятий «СОВА» отозвала лицензию подразделения, участвующего в конфликте с владельцем ТЦ «ЭМА» Андреем Калетиным. «Отзыв лицензии был инициирован добровольно руководством группы компаний СОВА“. Это внутренние оргштатные мероприятия. Это никак не повлияет на наших клиентов», — сообщили в ЧОП. Региональное отделение Росгвардии назначило проверку соблюдения закона об охранной деятельности предприятия.

Сотрудники ЧОП «Сова-2» приехали в ТЦ из-за драки между неустановленными лицами. Во время разбирательства Андрей Калетин начал угрожать ЧОПовцам электрошокером и арматурой и вести себя крайне агрессивно, поэтому бойцам «СОВЫ» пришлось применить силу. Кадры с этим моментом разлетелись по местным и федеральным СМИ с формулировкой «ЧОПовцы толпой избивают директора завода ЭМА“ в Екатеринбурге». Полиция уже возбудила уголовное дело по факту нападения ЧОПовцев на Калетина.

Причиной разборок стал затяжной конфликт между владельцем ТЦ «ЭМА» и его бывшей женой Ольгой Росихиной из-за прав на помещения.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ЭМА, ЧОП, СОВА, драка, Росгвардия
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