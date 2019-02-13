Свердловский «черный лесоруб» уронил березу на своего помощника

Свердловский предприниматель нечаянно убил своего помощника во время незаконной вырубки рубки деревьев. Мужчина решил заработать и вышел в лес возле поселка Шаля с двумя сучкорубами и вальщиком , сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Они работали бензопилой не не просчитывали траекторию падения дерева. В итоге образовался завал. Его решили разобрать трактором , но не предусмотрели пути отхода для вальшика. На него упала береза и он скончался от полученных травм.



