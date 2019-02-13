Свердловский «черный лесоруб» уронил березу на своего помощника
15:45, 13 Февраль 2019
Мужчина нарушил технику безопасности и убил своего коллегу.
Свердловский предприниматель нечаянно убил своего помощника во время незаконной вырубки рубки деревьев. Мужчина решил заработать и вышел в лес возле поселка Шаля с двумя сучкорубами и вальщиком, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Они работали бензопилой не не просчитывали траекторию падения дерева. В итоге образовался завал. Его решили разобрать трактором, но не предусмотрели пути отхода для вальшика. На него упала береза и он скончался от полученных травм.
Бизнесмена обвинили в причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия.
Трудная высота
ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.
Новое и интересное
Как сотни людей ищут пропавшего в Рефтинском малыша Диму
Происшествия
В 90 километрах от Екатеринбурга продолжается поисковая операция. ЕТВ узнал, кто ищет четырехлетнего мальчика, оставленного родителями без присмотра на пару минут и пропавшего без следа.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.