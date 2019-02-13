Свердловчанин сядет на семь лет за обман двух многодетных семей

Два жителя Нижнего Тагила нашли две многодетные семьи, которые участвовали в программе соцподдержки, и предложили заключить договор на строительство. Они получили 3,7 миллиона рублей, начали возводить два дома, но потом потратили все деньги на себя. Чтобы не отчитываться о стоимости закупленных материалов, строящиеся дома сожгли, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчин обвинили в мошенничестве и умышленном уничтожении чужого имущества. Оказалось, что один из них также поджог две машины в поселке Висим и обманул мужчину, который хотел встать на учет по безработице. Суд приговорил мошенников к семи и 4,7 годам колонии строгого режима. Также они должны возместить ущерб потерпевшим.