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Свердловчанин сядет на семь лет за обман двух многодетных семей

16:45, 13 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина и его помощник начали строить дома, но потом сожгли их. 

Два жителя Нижнего Тагила нашли две многодетные семьи, которые участвовали в программе соцподдержки, и предложили заключить договор на строительство. Они получили 3,7 миллиона рублей, начали возводить два дома, но потом потратили все деньги на себя. Чтобы не отчитываться о стоимости закупленных материалов, строящиеся дома сожгли, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчин обвинили в мошенничестве и умышленном уничтожении чужого имущества. Оказалось, что один из них также поджог две машины в поселке Висим и обманул мужчину, который хотел встать на учет по безработице. Суд приговорил мошенников к семи и 4,7 годам колонии строгого режима. Также они должны возместить ущерб потерпевшим.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, многодетные семьи, строительство, мошенничество, Свердловская область
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