В свердловской деревне во время пожара погиб мальчик

Четырехлетний мальчик погиб во время пожара в деревне Конево Артинского района. Прокуратура и следственный комитет начали расследование. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, сейчас они опрашивают родственников семьи, в доме которой произошла трагедия.

Пожар в частном доме случился накануне, 11 февраля, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Во время тушения пожара МЧС нашла тело мальчика. Выяснилось, что за детьми присматривал дедушка, который успел спасти только двух ребят. По версии прокуратуры, пожар возник из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем.

Причину смерти погибшего ребенка установят в ходе экспертизы. По итогам проверки прокуратура и СК примут соответствующее решение.