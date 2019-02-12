У самолета «Уральских авиалиний» рухнул трап с шестью пассажирами
11:26, 12 Февраль 2019
Трех человек госпитализировали.
Шесть человек упали вместе с трапом у самолета «Уральских авиалиний» сегодня утром, 12 февраля, в Барнауле. Авиакомпания должна была доставить пассажиров в Москву, но трое из них не смогли туда попасть — их госпитализировали.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что причиной падения могло стать нарушение конструкции площадки самоходного трапа. Но самоходные трапы принадлежат аэропорту, поэтому перевозчик не имеет прямого отношения к произошедшему.
Рейс в Моску все-таки улетел, но сейчас в аэропорту Барнаула проводят расследование, чтобы выяснить, по какой причине и при каких обстоятельствах пострадали пассажиры.
В группе «Подслушано Барнаул» во «Вконтакте» появилось видео падения трапа:
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