У самолета «Уральских авиалиний» рухнул трап с шестью пассажирами

Шесть человек упали вместе с трапом у самолета «Уральских авиалиний» сегодня утром, 12 февраля, в Барнауле. Авиакомпания должна была доставить пассажиров в Москву, но трое из них не смогли туда попасть — их госпитализировали.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что причиной падения могло стать нарушение конструкции площадки самоходного трапа. Но самоходные трапы принадлежат аэропорту, поэтому перевозчик не имеет прямого отношения к произошедшему.

Рейс в Моску все-таки улетел, но сейчас в аэропорту Барнаула проводят расследование, чтобы выяснить, по какой причине и при каких обстоятельствах пострадали пассажиры.

В группе «Подслушано Барнаул» во «Вконтакте» появилось видео падения трапа: