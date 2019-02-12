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Поломка трапа у борта «Уральских авиалиний» привела к уголовному делу

13:57, 12 Февраль 2019
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Фото: wikipedia
Из-за инцидента в барнаульском аэропорту пострадали четыре человека.

Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту падения трапа у самолета «Уральских авиалиний». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла сегодня утром, 12 февраля во время посадки на рейс Барнаул — Москва. Стойка корзинки трапа надломилась, из-за чего шесть пассажиров упали вниз. Сначала была информация о том, что медики госпитализировали троих человек, но в пресс-службе барнаульского СК рассказали, что травмы получили четыре человека. Их забрали в больницу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, аэропорт, самолет, авария, Уральские авиалинии , Свердловская область , Москва
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