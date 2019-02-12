Поломка трапа у борта «Уральских авиалиний» привела к уголовному делу

Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту падения трапа у самолета «Уральских авиалиний». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла сегодня утром, 12 февраля во время посадки на рейс Барнаул — Москва. Стойка корзинки трапа надломилась, из-за чего шесть пассажиров упали вниз. Сначала была информация о том, что медики госпитализировали троих человек, но в пресс-службе барнаульского СК рассказали, что травмы получили четыре человека. Их забрали в больницу.