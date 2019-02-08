Свердловскую лыжную базу накажут за ребенка, который вылетел с бублика

В Серове восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму во время катания на тюбинге. Городская прокуратура провела проверку и выяснила , что ребенок катался вместе с мамой на лыжной базе « Снежинка». С разрешения инструктора мать посадила мальчика на колени. Во время спуска они оба вылетели с « бублика» и упали за пределы трассы , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Ребенка с травмой головы доставили в серовскую городскую больницу. Сейчас он лечится дома. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг , не соответствующих правилам безопасности. После окончания проверки в суде могут потребовать компенсации морального вреда за травму ребенка.



