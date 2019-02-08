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Свердловскую лыжную базу накажут за ребенка, который вылетел с бублика

14:55, 08 Февраль 2019
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Фото: wikipedia
Мальчик катался с мамой и получил травму головы. 
В Серове восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму во время катания на тюбинге. Городская прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок катался вместе с мамой на лыжной базе «Снежинка». С разрешения инструктора мать посадила мальчика на колени. Во время спуска они оба вылетели с «бублика» и упали за пределы трассы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ребенка с травмой головы доставили в серовскую городскую больницу. Сейчас он лечится дома. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не соответствующих правилам безопасности. После окончания проверки в суде могут потребовать компенсации морального вреда за травму ребенка.

ЕТВ уже рассказывал основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы уцелеть на тюбинге.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, зима, снег, дети, тюбинг, травма, Екатеринбург
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