Свердловскую лыжную базу накажут за ребенка, который вылетел с бублика
14:55, 08 Февраль 2019
Мальчик катался с мамой и получил травму головы.
В Серове восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму во время катания на тюбинге. Городская прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок катался вместе с мамой на лыжной базе «Снежинка». С разрешения инструктора мать посадила мальчика на колени. Во время спуска они оба вылетели с «бублика» и упали за пределы трассы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ребенка с травмой головы доставили в серовскую городскую больницу. Сейчас он лечится дома. Возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не соответствующих правилам безопасности. После окончания проверки в суде могут потребовать компенсации морального вреда за травму ребенка.
ЕТВ уже рассказывал основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы уцелеть на тюбинге.
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