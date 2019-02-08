Свердловский веловор сядет на 3,5 года

Житель Заречного украл из подъездов 11 дорогих велосипедов за три месяца. Мужчина начал с колясочной дома на улице Курчатова. Оттуда он увез велосипед за 30 тысяч рублей. Чрез месяц мужчина побывал в доме на улице Ленина и забрал транспорт попроще, который оценили в десять тысяч рублей. Через два дня он украл из подъезда сразу пять велосипедов на общую сумму 45 тысяч рублей. Заход повторил через месяц, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину поймали и обвинили в краже с незаконным проникновением. У веловора была не погашена предыдущая судимость, поэтому случай оценили как рецидив. Мужчине назначили 3,5 года в колонии строгого режима. Также он должен возместить потерпевшим ущерб в 160 тысяч рублей.