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Свердловский веловор сядет на 3,5 года

13:25, 08 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина укатил из подъездов 11 велосипедов. 

Житель Заречного украл из подъездов 11 дорогих велосипедов за три месяца. Мужчина начал с колясочной дома на улице Курчатова. Оттуда он увез велосипед за 30 тысяч рублей. Чрез месяц мужчина побывал в доме на улице Ленина и забрал транспорт попроще, который оценили в десять тысяч рублей. Через два дня он украл из подъезда сразу пять велосипедов на общую сумму 45 тысяч рублей. Заход повторил через месяц, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину поймали и обвинили в краже с незаконным проникновением. У веловора была не погашена предыдущая судимость, поэтому случай оценили как рецидив. Мужчине назначили 3,5 года в колонии строгого режима. Также он должен возместить потерпевшим ущерб в 160 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, воровство, кража, велосипед, Свердловская область
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