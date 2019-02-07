Спешащий в роддом водитель «скорой» застрял на ЖД путях в Артемовском
17:45, 07 Февраль 2019
В это время к переезду приближалась электричка.
Неосторожность водителя кареты скорой помощи чуть не сгубила беременную девушку. Инцидент произошел в Артемовском: машина с включенными спецсигналами ехала в роддом, внутри также находились два фельдшера. Перед ЖД переездом водитель, надеясь проскочить перед приближающейся электричкой, не затормозил. В этот момент поднялся барьер-автомат, на который «скорая» наехала и застряла.
На место ДТП прибыли дорожные полицейские, которые пересадили беременную девушку и двух пострадавших фельдшеров (они не были пристегнуты). В это время дежурный по ЖД переезду смог остановить электричку, которая в момент аварии находилась в 500 метрах. Девушка, которую срочно доставили в больницу, родила здорового ребенка спустя пару часов, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Водитель кареты скорой помощи за рулем уже 20 лет, при этом однажды его привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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