Спешащий в роддом водитель «скорой» застрял на ЖД путях в Артемовском

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На место ДТП прибыли дорожные полицейские , которые пересадили беременную девушку и двух пострадавших фельдшеров ( они не были пристегнуты). В это время дежурный по ЖД переезду смог остановить электричку , которая в момент аварии находилась в 500 метрах. Девушка , которую срочно доставили в больницу , родила здорового ребенка спустя пару часов , рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.





Водитель кареты скорой помощи за рулем уже 20 лет , при этом однажды его привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Неосторожность водителя кареты скорой помощи чуть не сгубила беременную девушку. Инцидент произошел в Артемовском: машина с включенными спецсигналами ехала в роддомвнутри также находились два фельдшера. Перед ЖД переездом водительнадеясь проскочить перед приближающейся электричкойне затормозил. В этот момент поднялся барьер-автоматна которыйскорая» наехала и застряла.