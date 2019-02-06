Два полицейских были ранены во время перестрелки на Сортировке

Жители дома на улице Надеждинской вызвали наряд полиции, чтобы избавиться от хулиганов, которые устроили вечеринку в одной из квартир. Дебоширы не стали реагировать на замечания и вступили в словесную перепалку с правоохранителями. Один из агрессивных жителей квартиры отказался достать руки из карманов, поэтому полицейский достал табельный пистолет, — сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Однако пьяного мужчину оружие не напугало и он попытался повалить правоохранителя на землю. Пистолет непроизвольно выстрелил: пуля прошла через левую кисть полицейского и угодила в его напарника.





