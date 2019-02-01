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Из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 40 человек

09:28, 01 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба МЧС
Сообщение поступило в МЧС в 05:44.

Рано утром в Екатеринбурге загорелся ТРЦ «Карнавал». Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 05:44. Из помещения пришлось эвакуировать 40 человек, никто не пострадал, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС.

Как потом выяснилось, возгорание произошло в зоне разгрузки-погрузки товара. Там воспламенилась картонная тара. Задымление было сильное, поэтому сработала автоматическая сигнализация. С огнем справились за 20 минут. На место выезжали 18 единиц техники и 80 спасателей. Причину пожара сейчас устанавливают.

Недавно в Екатеринбурге загорелось отделение СКБ-банка на Куйбышева, 75. Тогда о причинах пожара в МЧС не сказали. За два дня до этого происшествия спасатели выезжали в «Grand Урюк». Там воспламенились жировые отложения в вентиляции. К счастью, персонал заведения сам справился с тушением.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, эвакуация, ТЦ, МЧС, пожар, Екатеринбург
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