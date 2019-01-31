Свердловский заключенный обманул клиентов банка на 1,7 миллиона рублей

Осужденный колонии Нижнего Тагила в 2015 году познакомился в интернете с сотрудницей банка. Их объединила страсть к деньгам и они решили обмануть ее клиентов. Мужчина начал переписываться с людьми от имени сотрудника банка и предлагал погасить кредит на специальных условиях. Чтобы доказать законность операции, заключенный предлагал клиентам прийти в банк и пообщаться с его сообщницей. Она подтверждала его слова, поэтому люди перечисляли деньги на специальный счет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По такой схеме они смогли обмануть семь человек и забрать их 1,7 миллиона рублей. Однако их сговор раскрылся. Нижнетагильский суд назначил заключенному дополнительно пять лет лишения свободы. Женщина, у которой имелись смягчающие обстоятельства, получила двухлетний условный срок. Также мошенники должны оплатить моральный ущерб потерпевших.