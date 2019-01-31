Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Свердловский заключенный обманул клиентов банка на 1,7 миллиона рублей

16:01, 31 Январь 2019
stroj.jpg
Фото: pixabay
Мужчина переписывался с клиентами и предлагал им погасить кредит на специальных условиях. 

Осужденный колонии Нижнего Тагила в 2015 году познакомился в интернете с сотрудницей банка. Их объединила страсть к деньгам и они решили обмануть ее клиентов. Мужчина начал переписываться с людьми от имени сотрудника банка и предлагал погасить кредит на специальных условиях. Чтобы доказать законность операции, заключенный предлагал клиентам прийти в банк и пообщаться с его сообщницей. Она подтверждала его слова, поэтому люди перечисляли деньги на специальный счет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По такой схеме они смогли обмануть семь человек и забрать их 1,7 миллиона рублей. Однако их сговор раскрылся. Нижнетагильский суд назначил заключенному дополнительно пять лет лишения свободы. Женщина, у которой имелись смягчающие обстоятельства, получила двухлетний условный срок. Также мошенники должны оплатить моральный ущерб потерпевших.

«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»
Вице-мэр Алексей Бубнов — об отмене 024 маршрутки, транспортной реформе, стоимости проезда.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловский заключенный обманул клиентов банка на 1,7 миллиона рублей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, тюрьма, заключенные, банк, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева