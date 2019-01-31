Спасателей обвинили в смерти уральской туристки в горах: плохо искали
22:18, 31 Январь 2019
Родственники погибшей девушки просят проверить компетентность сотрудников МЧС.
Родственники екатеринбургской туристки Елены Подкорытовой, замерзшей в горах под Карпинском, написали заявление на сотрудников МЧС. Они решили, что девушка погибла из-за ошибок в поисковой операции и попросили проверить компетентность спасателей. Началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Разбираться в обстоятельствах смерти туристки будут краснотурьинские следователи.
Напомним, Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они отправились в поход в районе Казанского камня, но во время сильной метели сбились с маршрута. Девушек искали три дня. За время поисков уже было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимали участие 60 человек, вертолет, десять снегоходов и 11 единиц техники.
Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск, а позже перевезли в Екатеринбург, где ей пришлось ампутировать стопы. Сейчас девушка оправляется после операции. Недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии.
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