Спасателей обвинили в смерти уральской туристки в горах: плохо искали

Напомним , Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они отправились в поход в районе Казанского камня , но во время сильной метели сбились с маршрута. Девушек искали три дня. За время поисков уже было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимали участие 60 человек , вертолет , десять снегоходов и 11 единиц техники.





Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск , а позже перевезли в Екатеринбург , где ей пришлось ампутировать стопы. Сейчас девушка оправляется после операции. Недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии.



