Из-за лжеминеров в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр
11:44, 31 Январь 2019
Сотрудники офисов вышли на улицы.
На Уралмаше эвакуировали сотрудников офисов и организаций бизнес-центра «Прогресс». По предварительным данным, причиной стало очередной сообщение о минировании здания, сообщают в сообществе «Инцидент.Екатреинбург». Возле здания находятся автомобили полиции. В ГУ МВД по Свердловской области обещают прокомментировать позже.
Накануне сообщения о минировании поступили на почту сразу нескольких медицинских организаций Екатеринбурга: детской больницы № 8 на улице Военной и ЦГБ № 14 на улице 22 Партсъезда. Ранее волна лжеминирований прошла по городу в сентябре 2018 года. з-за анонимных сообщений пришлось эвакуировать администрацию города, цирк, ТРЦ «Гринвич», «Пассаж» и бизнес-центр «Рубин». Как это было читайте здесь.
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