Из-за лжеминеров в Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр

На Уралмаше эвакуировали сотрудников офисов и организаций бизнес-центра « Прогресс». По предварительным данным , причиной стало очередной сообщение о минировании здания , сообщают в сообществе « Инцидент.Екатреинбург». Возле здания находятся автомобили полиции. В ГУ МВД по Свердловской области обещают прокомментировать позже.



