Екатеринбуржец сядет в колонию на 24 года за убийство школьницы

Житель Екатеринбурга проведет в колонии 24 года за то, что он изнасиловал и убил 14-летнюю девочку в сентябре 2011 года. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, такое решение вынес областной суд.

Кроме убийства девочки-подростка на счету екатеринбуржца еще три преступления. В 1999-2001 годах он дважды изнасиловал одну и ту же женщину , а в 2008 году сделал то же самое с другой знакомой. Девочку мужчина встретил на стадионе школы № 57 на Белореченской в ночь на 18 сентября 2011 года. Чтобы скрыть следы преступления и обеспечить себе алиби , он убил ее ножом и уехал в сад к знакомым в Нижний Тагил.