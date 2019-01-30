Екатеринбуржец сядет в колонию на 24 года за убийство школьницы
Житель Екатеринбурга проведет в колонии 24 года за то, что он изнасиловал и убил 14-летнюю девочку в сентябре 2011 года. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, такое решение вынес областной суд.
Кроме убийства девочки-подростка на счету екатеринбуржца еще три преступления. В 1999-2001 годах он дважды изнасиловал одну и ту же женщину, а в 2008 году сделал то же самое с другой знакомой. Девочку мужчина встретил на стадионе школы № 57 на Белореченской в ночь на 18 сентября 2011 года. Чтобы скрыть следы преступления и обеспечить себе алиби, он убил ее ножом и уехал в сад к знакомым в Нижний Тагил.
Тело школьницы обнаружили утром в 08:30. Чтобы раскрыть преступление, следователи допросили четыре тысячи человек и провели 500 экспертиз. В итоге мужчину задержали только спустя шесть лет после изнасилования и убийства девочки. Им оказался 48-летний Андрей Черняев, который признал свою вину.
Ранее мы сообщали, что убийце грозит пожизненное лишение свободы, но ему назначили 24 года строгача с последующим ограничением свободы на два года.