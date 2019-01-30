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Екатеринбуржец сядет в колонию на 24 года за убийство школьницы

12:05, 30 Январь 2019
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Фото: pixabay

Мужчина сначала изнасиловал девочку на стадионе, а затем расправился с ней.

Житель Екатеринбурга проведет в колонии 24 года за то, что он изнасиловал и убил 14-летнюю девочку в сентябре 2011 года. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, такое решение вынес областной суд.

Кроме убийства девочки-подростка на счету екатеринбуржца еще три преступления. В 1999-2001 годах он дважды изнасиловал одну и ту же женщину, а в 2008 году сделал то же самое с другой знакомой. Девочку мужчина встретил на стадионе школы № 57 на Белореченской в ночь на 18 сентября 2011 года. Чтобы скрыть следы преступления и обеспечить себе алиби, он убил ее ножом и уехал в сад к знакомым в Нижний Тагил.

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Тело школьницы обнаружили утром в 08:30. Чтобы раскрыть преступление, следователи допросили четыре тысячи человек и провели 500 экспертиз. В итоге мужчину задержали только спустя шесть лет после изнасилования и убийства девочки. Им оказался 48-летний Андрей Черняев, который признал свою вину.

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По характеру это замкнутый, необщительный гражданин, проживавший в трехкомнатной квартире с матерью. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. Отношения ни с бывшей женой, ни с сыном он не поддерживал. В момент задержания и обыска по месту жительства, 10 мая, вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Ранее мы сообщали, что убийце грозит пожизненное лишение свободы, но ему назначили 24 года строгача с последующим ограничением свободы на два года.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, СК РФ по Свердловской области, подросток, убийство, насилие, Свердловская область , Екатеринбург
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