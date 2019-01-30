Автобус ФК «Урал» опрокинулся ночью в кювет

Автобус с символикой ФК «Урал» перевернулся сегодня ночью на ЕКАДе. Во время аварии пассажиров внутри не было, рассказали ЕТВ в информационном агентстве «Ночные новости». Водитель тоже в порядке.

Вытянуть с помощью одной машины автобус Hyundai не удалось. Пришлось подключать к эвакуации второй автомобиль. Спустя несколько часов транспортное средство извлекли из-под снега и перетащили на дорогу.

Напомним, сейчас футболисты «Урала» находятся на сборах в Кипре. Но у игроков тоже не обошлось без приключений: автобус екатеринбургского клуба сломался по пути с тренировки в отель, поэтому футболисты были вынуждены добираться в тесноте в кузове пикапа.