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В Екатеринбурге «заминировали» две больницы и общежитие

13:37, 29 Январь 2019
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Фото: pixabay
Сообщения приходят на почту лечебных учреждений.

Две больницы «заминировали» в уральской столице, сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Это детское лечебное учреждение № 8 на Военной, 20 и больница № 14 на улице 22 Партсъезда, пишут в соцсетях. По данным E1.RU, сообщения о минировании поступают на почту медицинских организаций.

Пациентов больницы № 8 решили не эвакуировать. Туда уже отправились сотрудники МЧС и кинологи. В пресс-службе МЧС ситуацию не комментируют, а перенаправляют в екатеринбургское УМВД. Там ЕТВ тоже ничего не говорят.

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Кроме больниц звонок о минировании поступил в общежитие УрГПУ. Студентов попросили приготовиться к эвакуации. Также в группе «Инцидент Екатеринбург» пишут, что волна минирований докатилась до ТЦ «Куприт» в Верхней Пышме и ТЦ VIP в Среднеуральске. ЕТВ будет следить за развитием событий и обязательно расскажет вам, если появится хоть какая-то информация.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург заминирован, Екатеринбург, минирование, МЧС, УМВД по Екатеринбургу, больницы, УрГПУ
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