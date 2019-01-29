В Екатеринбурге «заминировали» две больницы и общежитие

Две больницы «заминировали» в уральской столице, сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте». Это детское лечебное учреждение № 8 на Военной, 20 и больница № 14 на улице 22 Партсъезда, пишут в соцсетях. По данным E1.RU, сообщения о минировании поступают на почту медицинских организаций.

Пациентов больницы № 8 решили не эвакуировать. Туда уже отправились сотрудники МЧС и кинологи. В пресс-службе МЧС ситуацию не комментируют, а перенаправляют в екатеринбургское УМВД. Там ЕТВ тоже ничего не говорят.