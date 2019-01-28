В Екатеринбурге нашли палатку с четырьмя мертвыми рыбаками

В Заречном нашли тела четырех человек , которые лежали в палатке на берегу водоема. Свердловские следователи выяснили , что мужчина и трое его взрослых сыновей были рыбаками. Тела направили на вскрытие. Признаков криминальной смерти нет , сообщили в пресс-службе ведомства.



