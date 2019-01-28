В Екатеринбурге нашли палатку с четырьмя мертвыми рыбаками
18:30, 28 Январь 2019
Мужчины отравились угарным газом.
В Заречном нашли тела четырех человек, которые лежали в палатке на берегу водоема. Свердловские следователи выяснили, что мужчина и трое его взрослых сыновей были рыбаками. Тела направили на вскрытие. Признаков криминальной смерти нет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предполагают, что мужчины могли отравиться угарным газом из-за использования неисправной газовой горелки. Доследственная проверка продолжается.
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