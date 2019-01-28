Уральскую туристку, выжившую в горах, переведут в обычную палату

, которую три дня искали в горах под Кытлымом , переводят из реанимации в обычную палату. Врачи , принявшие решение , заметили улучшения в состоянии пациентки. В пресс-службе ГКБ № 40 сообщили , что после операции удалось побороть почечную , сосудистую и дыхательную недостаточность. Туристку Елену Осиповукоторую три дня искали в горах под Кытлымомпереводят из реанимации в обычную палату. Врачипринявшие решение ампутировать девушке обмороженные стопызаметили улучшения в состоянии пациентки. В пресс-службе ГКБ № 40 сообщиличто после операции удалось побороть почечнуюсосудистую и дыхательную недостаточность.



