Уральскую туристку, выжившую в горах, переведут в обычную палату
11:41, 28 Январь 2019
Состояние девушки улучшилось.
Туристку Елену Осипову, которую три дня искали в горах под Кытлымом, переводят из реанимации в обычную палату. Врачи, принявшие решение ампутировать девушке обмороженные стопы, заметили улучшения в состоянии пациентки. В пресс-службе ГКБ № 40 сообщили, что после операции удалось побороть почечную, сосудистую и дыхательную недостаточность.
Напомним, Елена Осипова и ее подруга Елена Подкорытова потерялись в лесу 19 января. Они отправились в поход в районе Казанского камня, но во время сильной метели сбились с маршрута. Девушек искали три дня. Елене Подкорытовой спасатели помочь не смогли — девушка умерла от обморожения. Елену Осипову сначала госпитализировали в Краснотурьинск, а позже перевезли в Екатеринбург, где сделали операцию. Спасение девушки, которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня, врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет, почему девушки отстали от группы.
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