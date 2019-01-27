В Екатеринбурге сгорел склад с бытовой техникой и автодеталями

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« На складе находились бытовая техника , автодетали , торговое и производственное оборудование. Большая горючая загрузка склада способствовала распространению огня и сильному задымлению , что осложняло поиск очага пожара и его тушение. Кроме того , на складе находились газовые баллоны , которые под воздействием высокой температуры взрывались и способствовали увеличению площади горения», — сообщили в отделе прпаганды и агитации ГУ МЧС по Свердловской области.

Ангаркотор находится на территории завода металоконструкций и сдается в аренду под складзагорелся сегодня ночью.