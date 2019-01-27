В Екатеринбурге сгорел склад с бытовой техникой и автодеталями
17:00, 27 Январь 2019
Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров, что примерно как пять стандартных продуктовых магазинов. Врывались баллоны с газом.
Девяносто сотрудников МЧС, пять звенгьев газодымозащитной службы, двадцать шесть пожарно-спасательных машины — столько ресурсов понадобилось, чтобы ликвидирвать сложный пожар на улице Альпинистов.
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Ангар, котор находится на территории завода металоконструкций и сдается в аренду под склад, загорелся сегодня ночью.
«На складе находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование. Большая горючая загрузка склада способствовала распространению огня и сильному задымлению, что осложняло поиск очага пожара и его тушение. Кроме того, на складе находились газовые баллоны, которые под воздействием высокой температуры взрывались и способствовали увеличению площади горения», — сообщили в отделе прпаганды и агитации ГУ МЧС по Свердловской области.
На пожаре не смотря на его массштабы никто не пострадал. Причины возгорания до сих пор устаналиваются На пепелище работают дознаватели.
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