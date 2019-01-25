В Екатеринбурге по пути домой из гимназии пропала старшеклассница
12:41, 25 Январь 2019
15-летнюю Кристину Коньшину ищут с 16 января. Где она может быть до сих пор неизвестно.
Полиция Екатеринбурга обращается к горожанам за помощью. Нужна любая информация о том где сейчас может находиться 15-летняя Кристина Коньшина. Вот уже полторы недели она как исчезла, не сообщив ничего родителям.
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16 января Кристина должна была вернуться домой из гимназии № 205 на улице Кировградской. Из школы старшеклассница вышла, но дома так и не появилась. И где она сейчас не известно.
«Рост Кристины 153 сантиметра, телосложение среднее, глаза карие, волосы светлые, стрижка короткая. Была одета в темно-синие джинсы, серые кроссовки, темную толстовку с капюшоном, темно-зеленую куртку-парку», — дали приметы пропавшей школьницы в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Если кто-то знаете о том, где может быть Кристина, если кто-то ее где-то видел после 16 января, то сообщите об этом в полицию по телефонам +7 (343) 356-45-74 (73, 80, 78), (343) 356-42-15 либо 02.
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