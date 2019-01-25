В Екатеринбурге по пути домой из гимназии пропала старшеклассница

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« Рост Кристины 153 сантиметра , телосложение среднее , глаза карие , волосы светлые, стрижка короткая. Была одета в темно-синие джинсы , серые кроссовки , темную толстовку с капюшоном , темно-зеленую куртку-парку», — дали приметы пропавшей школьницы в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.





Если кто-то знаете о том, где может быть Кристина, если кто-то ее где-то видел после 16 января, то сообщите об этом в полицию по телефонам +7 (343) 356-45-74 (73, 80, 78), (343) 356-42-15 либо 02.

16 января Кристина должна была вернуться домой из гимназии № 205 на улице Кировградской. Из школы старшеклассница вышлано дома так и не появилась. И где она сейчас не известно.