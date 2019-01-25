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Уральскую туристку, выжившую в горах, готовят к пробуждению

11:38, 25 Январь 2019
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Фото: пресс-служба КГБ № 40
После ампутации стоп ее состояние улучшилось. 
Консилиум реаниматологов принял решение пробудить уральскую туристку, выжившую в горах. После ампутации обмороженных стоп улучшилось состояние ее сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сообщили в ГКБ № 40. Сегодня девушку планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасатели, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.

Вторую туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург. Из-за обморожения четвертой степени началась интоксикация, поэтому врачи приняли решение ампутировать голени. Спасение девушки, которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня, врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет, почему девушки отстали от группы.

Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
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Уральской туристке, выжившей в горах, ампутировали стопы
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, мороз, горы, больница, турист, Екатеринбург
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