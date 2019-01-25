Уральскую туристку, выжившую в горах, готовят к пробуждению

Консилиум реаниматологов принял решение пробудить уральскую туристку , выжившую в горах. После ампутации обмороженных стоп улучшилось состояние ее сердечно-сосудистой и дыхательной систем , сообщили в ГКБ № 40. Сегодня девушку планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.





, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.

19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасателиполиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.





Вторую туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург. Из-за обморожения четвертой степени началась интоксикация , поэтому врачи приняли решение ампутировать голени. Спасение девушки , которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня , врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет , почему девушки отстали от группы.



