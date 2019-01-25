Следователи назвали причину смерти уральской туристки в горах
13:46, 25 Январь 2019
В настоящий момент расследование продолжается.
Следственный комитет Краснотурьинска назвал причину гибели уральской туристки в горах. По предварительным данным, девушка скончалась от общего переохлаждения. Информация была получена от судмедэксперта. В настоящее время доследственная проверка продолжается, добавили в пресс-службе свердловского СК.
19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасатели, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.
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Вторую туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург. Из-за обморожения четвертой степени началась интоксикация, поэтому врачи приняли решение ампутировать голени. Спасение девушки, которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня, врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет, почему девушки отстали от группы.
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