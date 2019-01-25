Следователи назвали причину смерти уральской туристки в горах

Вторую туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург. Из-за обморожения четвертой степени началась интоксикация , поэтому врачи приняли решение ампутировать голени. Спасение девушки , которая провела на 20-градусном морозе в легкой куртке три дня , врачи назвали чудом. Следственный комитет выясняет , почему девушки отстали от группы.

