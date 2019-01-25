Пять человек попали в больницу после ДТП с автобусами в Екатеринбурге

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Аварией заинтересовалась региональная прокуратура. Во время проверки выяснят , соблюдал ли водитель правила перевозки пассажиров , соблюдал ли нормативы труда и отдыха.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса-Серова столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным даннымводитель переполненной маршрутки № 47 не успел затормозить. Из-за сильного столкновения пять пассажиров получили травмы. Самая серьезная — перелом носасообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Всех пострадавших доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.