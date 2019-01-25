Пять человек попали в больницу после ДТП с автобусами в Екатеринбурге
17:00, 25 Январь 2019
Прокуратура начала проверку.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса-Серова столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительным данным, водитель переполненной маршрутки № 47 не успел затормозить. Из-за сильного столкновения пять пассажиров получили травмы. Самая серьезная — перелом носа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Всех пострадавших доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Аварией заинтересовалась региональная прокуратура. Во время проверки выяснят, соблюдал ли водитель правила перевозки пассажиров, соблюдал ли нормативы труда и отдыха.
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