Уральской туристке, которую нашли в горах, могут ампутировать стопы

Уральская туристка , которую нашли в горах спасатели , находится в состоянии крайней степени тяжести. Врачи будут бороться за ее жизнь. Возможно , придется ампутировать стопы обеих ног. Об этом рассказал хирург ожогового отделения ГКБ № 40 Раяс Каримов.



