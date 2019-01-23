Уральской туристке, которую нашли в горах, могут ампутировать стопы
18:59, 23 Январь 2019
Спасение женщины в горах на морозе врачи называют чудом.
Уральская туристка, которую нашли в горах спасатели, находится в состоянии крайней степени тяжести. Врачи будут бороться за ее жизнь. Возможно, придется ампутировать стопы обеих ног. Об этом рассказал хирург ожогового отделения ГКБ № 40 Раяс Каримов.
Пациентка Елена Осипова находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких. У женщины обморожение 4 степени — обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук. «Возможно потребуется ампутация, чтобы сохранить жизнь. Завтра повторно осмотрят сосудистые хирурги и будет принято решение о необходимости проведения операции. Стопы поражены так, что образовались мертвые ткани. Это вызывает интоксикацию, от которой может развиться острая почечная недостаточность, что зачастую приводит к смерти. Прогнозы давать рано», — добавил Каримов. Спасение туристки врач навал чудом.
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19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасатели, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.
Смотрите репортаж о спасении Елены Осиповой смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
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