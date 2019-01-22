Свердловский СК исследует ситуацию с двумя пропавшими туристками

Следственный комитет Краснотурьинска организовал проверку по поводу двух исчезнувших туристок под Карпинском. Об этом ЕТВ сообщили в СК по Свердловской области





Следователи планируют опросить туристов , которые вернулись из похода , установить личности знакомых и родственников пропавших туристок , выяснить обстоятельства выхода на маршрут — в частности , кто был в составе группы , было ли ухудшение погодных условий , проводился ли предпоходный инструктаж. По итогам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.





, пропавшие туристки могут находиться в районе поселка Кытлым.

19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Предположительнопропавшие туристки могут находиться в районе поселка Кытлым.





Спасатели, полиция и охотники круглосуточно ведут поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга. Дважды — вчера и в ночь на 22 января они вновь вышли на связь. Но поисковые группы не смогли обнаружить место, где по словам пропавших, они находятся. За время поисков уже было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимают участие 60 человек, вертолет, десять снегоходов и 11 единиц техники. Психологи МЧС России работают с родственниками девушек.



