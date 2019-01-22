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Пропавших уральских туристок нашли. Одна из них мертва

15:44, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Вторую девушку с обморожением доставят в больницу Краснотурьинска.

Свердловские спасатели нашли двух пропавших туристок. Одна из девушек погибла, другую с признаками обморожения на вертолете доставят в больницу Краснотурьинска. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Туристок обнаружили в 14:45 по местному времени.

19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасатели, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. Дважды — вчера и в ночь на 22 января девушки выходили на связь. Следственный комитет Краснотурьинска организовал проверку по данному инциденту.

Подробности этой трагической истории смотрите в «Главных новостях Екатеринбурга».

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Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, пропавшие туристки, туристы, Свердловская область
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