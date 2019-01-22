МЧС обследовало 115 кв. км лесов в поисках туристок из Екатеринбурга

Спасатели, полиция и охотники круглосуточно ведут поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга. Девушки пропали три дня назад, 19 января. Дважды — вчера и в ночь на 22 января они вновь вышли на связь. Но поисковые группы не смогли обнаружить место, где по словам пропавших, они находятся.

Сегодня поиски будут продолжены. В направлении горы Казанский камень вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасетли с воздуха обследуют западный и юго-западный склоны.