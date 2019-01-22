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МЧС обследовало 115 кв. км лесов в поисках туристок из Екатеринбурга

12:26, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Поиски двух пропавших девушек не прекращаются третьи сутки.

Спасатели, полиция и охотники круглосуточно ведут поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга. Девушки пропали три дня назад, 19 января. Дважды — вчера и в ночь на 22 января они вновь вышли на связь. Но поисковые группы не смогли обнаружить место, где по словам пропавших, они находятся.

Сегодня поиски будут продолжены. В направлении горы Казанский камень вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасетли с воздуха обследуют западный и юго-западный склоны.

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За время поисков уже было обследовано 90 квадратных километров территории с воздуха и 25 — на земле. В операции принимают участие 60 человек, вертолет, десять снегоходов и 11 единиц техники. Психологи МЧС России работают с родственниками девушек.

Туристическая группа в составе пяти человек вышла с турбазы «Серебрянский камень» 19 января и направились в район Сухогорского камня. Из-за начавшегося снегопада туристы решили вернуться на базу, но две девушки решили остаться в лесу и подождать другую группу. Однако позднее найти их не удалось.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, поиск, спасатели, МЧС, горы, пропал человек, туристы
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