Туристки из Екатеринбурга, пропавшие в горах, вышли на связь

Две туристки из Екатеринбурга, которые потерялись в районе Сухогорского камня 19 января, вышли на связь. Они позвонили по номеру 112. После этого из Кольцово за ними вылетел самолет МЧС Ми-8. Женщины оказались в районе Кытлыма, их точное местонахождение определяют спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Девушки вышли с турбазы «Серебрянский камень» 19 января и направились в составе группы из пяти человек в район Сухогорского камня. Во время подъема на гору начался снегопад, поэтому туристы решили вернуться. Однако девушки приняли решение остаться на маршруте и подождать другую группу. После их никто так и не нашел. Туристы искали девушек в течение двух часов, а потом сообщили обо всем спасателям.

За сутки спасатели и волонтеры обследовали территорию в 12 квадратных километров. Искать пропавших на вертолете не позволяли погодные условия. В поисках задействовали 34 спасателя их Екатеринбурга и Карпинска, а также волонтеров и полицейских. С родственниками потерявшихся туристов работает психолог МЧС.