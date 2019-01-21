Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся банк

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся главный офис СКБ-банка на Куйбышева, 75. Огонь повредил мебель и технику в фойе финансового учреждения. Людей успели вовремя эвакуировать.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горел мусор на площади десять квадратных метров. Проливку и разбор конструкций спасатели закончили к 03:35. На место выезжали 13 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. «Повреждений нет, однако в связи с запахом гари обслуживание Клиентов перенесено в другие ближайшие офисы Екатеринбурга. Причины возгорания устанавливаются оперативными службами», — объяснили в пресс-службе СКБ-банка.

Еще один пожар произошел в ночь на субботу, 19 января. В центре Екатеринбурга на Сакко и Ванцетти, 64 загорелся ресторан. Спасатели объяснили, что проблема была в вентиляции — там воспламенились жировые отложения.