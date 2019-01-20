Во время снегопада в горах пропали две туристки из Екатеринбурга 

На севере Свердловской области пропали две туристки из Екатеринбурга. Они вышли с турбазы «Серебрянский камень» 19 января и направились в составе группы из пяти человек в район Сухогорского камня. Во время подъема на гору начался снегопад, поэтому туристы решили вернуться. Однако девушки приняли решение остаться на маршруте и подождать другую группу, которая уже не смогла найти их на маршруте. После двухчасовых поисков туристы вернулись на базу и сообщили обо всем спасателям.

На поиски девушек отправили 26 спасателей и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Маршрут обследуют пожарные, полиция и волонтеры из Карпинска. Еще восемь спасателей отправились на место из Екатеринбурга.

Пока что искать девушек с воздуха не позволяют погодные условия. Маршрут обследуют на снегоходах, но к вылету из Кольцово готов вертолет Ми-8. На турбазе «Серебрянский камень» развернут штаб по проведению поисковой операции.



