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Во время снегопада в горах пропали две туристки из Екатеринбурга 

14:36, 20 Январь 2019
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Маршрут девушек обследуют 30 спасателей и волонтеры. Погодные условия не позволяют поднять вертолет. 

На севере Свердловской области пропали две туристки из Екатеринбурга. Они вышли с турбазы «Серебрянский камень» 19 января и направились в составе группы из пяти человек в район Сухогорского камня. Во время подъема на гору начался снегопад, поэтому туристы решили вернуться. Однако девушки приняли решение остаться на маршруте и подождать другую группу, которая уже не смогла найти их на маршруте. После двухчасовых поисков туристы вернулись на базу и сообщили обо всем спасателям.

На поиски девушек отправили 26 спасателей и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Маршрут обследуют пожарные, полиция и волонтеры из Карпинска. Еще восемь спасателей отправились на место из Екатеринбурга.

Пока что искать девушек с воздуха не позволяют погодные условия. Маршрут обследуют на снегоходах, но к вылету из Кольцово готов вертолет Ми-8. На турбазе «Серебрянский камень» развернут штаб по проведению поисковой операции.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, заблудившийся турист, турист, спасатели, МЧС, горы, Екатеринбург, Свердловская область
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