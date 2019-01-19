В центре Екатеринбурга ночью загорелся ресторан

Посетителей екатеринбургского ресторана «Grand Урюк» на Сакко и Ванцетти, 64 эвакуировали сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:20. Из заведения вывели 35 человек, никто не пострадал, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС.

По словам спасателей, в вентиляции загорелись жировые отложения на площади два квадратных метра. Пожар успели потушить работники ресторана еще до прибытия МЧС. Они проверили здание и кровлю, а также проветрили помещения.

На место выезжали четыре единицы техники и 11 спасателей. Вовремя среагировать удалось благодаря автоматической пожарной сигнализации.