В центре Екатеринбурга ночью загорелся ресторан
14:11, 19 Январь 2019
Спасатели эвакуировали 35 человек.
Посетителей екатеринбургского ресторана «Grand Урюк» на Сакко и Ванцетти, 64 эвакуировали сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:20. Из заведения вывели 35 человек, никто не пострадал, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС.
По словам спасателей, в вентиляции загорелись жировые отложения на площади два квадратных метра. Пожар успели потушить работники ресторана еще до прибытия МЧС. Они проверили здание и кровлю, а также проветрили помещения.
На место выезжали четыре единицы техники и 11 спасателей. Вовремя среагировать удалось благодаря автоматической пожарной сигнализации.
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