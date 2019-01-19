Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В центре Екатеринбурга ночью загорелся ресторан

14:11, 19 Январь 2019
gpc9kshotv8.jpg
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Спасатели эвакуировали 35 человек.

Посетителей екатеринбургского ресторана «Grand Урюк» на Сакко и Ванцетти, 64 эвакуировали сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 23:20. Из заведения вывели 35 человек, никто не пострадал, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского МЧС.

По словам спасателей, в вентиляции загорелись жировые отложения на площади два квадратных метра. Пожар успели потушить работники ресторана еще до прибытия МЧС. Они проверили здание и кровлю, а также проветрили помещения.

На место выезжали четыре единицы техники и 11 спасателей. Вовремя среагировать удалось благодаря автоматической пожарной сигнализации.

Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В центре Екатеринбурга ночью загорелся ресторан»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Екатеринбург, пожар, ресторан, эвакуация, МЧС
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Свердловских шашлычников будут ловить полиция, беспилотники и пожарные
Происшествия
Свердловских шашлычников будут ловить полиция, беспилотники и пожарные
В минувшие выходные уральцы неслабо отожгли на природе, организовав полторы сотни лесных пожаров. Пламенных фанатов шашлыка будут преследовать на земле и в небе и безжалостно карать рублем.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.