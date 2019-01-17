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«Мы дома»: пострадавших в ДТП на Фурманова выписали из больницы

08:40, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay
Малыш, получивший черепно-мозговую травму, узнал родных и начал им доверять. 
Екатерина и ее двухлетний сын Ваня, которых на улице Фурманова сбил вылетевший на тротуар водитель Honda, смогли вернуться домой. «Нелегко, зато спокойно. Дома, как говорится, и стены лечат», — написал муж девушки Павел Норицын во «ВКонтакте». Он сообщил, что малыш, получивший черепно-мозговую травму снова вспомнил родных и начал им доверять.

«Ваня в плане сознания- обычный ребенок, практически такой каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упертый, любопытный. Хочет бегать и играть, но пока не все получается. Я как и прежде уверен что поднимем его и будем наравне со сверстниками», — рассказал Павел.

Екатерина получила травму спины и ушибы внутренних органов. Пока она может только лежать и стоять, но уже делает мелкие дела по дому и играет с ребенком, которого не видела 1,5 месяца. Впереди у пострадавших восстановление иммунитета, массаж, физкультура и реабилитация. Сам Павел, который работает фотографом, надеется, что сможет вернуться в прежний ритм жизни летом, когда жена и ребенок будут чувствовать себя лучше.

14 ноября 2018 года водитель Honda на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину, а также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. Виновник аварии ожидает решения суда под стражей.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Происшествия, ребенок, больница, авария, авария на Фурманова, ДТП на Фурманова, фурманова, ДТП, Свердловская область , Екатеринбург
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