«Мы дома»: пострадавших в ДТП на Фурманова выписали из больницы

Екатерина и ее двухлетний сын Ваня , которых на улице Фурманова сбил вылетевший на тротуар водитель Honda, смогли вернуться домой. « Нелегко , зато спокойно. Дома , как говорится , и стены лечат», — написал муж девушки Павел Норицын во « ВКонтакте». Он сообщил , что малыш , получивший черепно-мозговую травму снова вспомнил родных и начал им доверять.





« Ваня в плане сознания- обычный ребенок, практически такой каким мы знали его до травмы. Эмоциональный , упертый , любопытный. Хочет бегать и играть , но пока не все получается. Я как и прежде уверен что поднимем его и будем наравне со сверстниками», — рассказал Павел.







Екатерина получила травму спины и ушибы внутренних органов. Пока она может только лежать и стоять , но уже делает мелкие дела по дому и играет с ребенком , которого не видела 1,5 месяца. Впереди у пострадавших восстановление иммунитета , массаж , физкультура и реабилитация. Сам Павел , который работает фотографом , надеется , что сможет вернуться в прежний ритм жизни летом , когда жена и ребенок будут чувствовать себя лучше.



