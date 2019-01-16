В Свердловской области собака напала на двухлетнюю девочку

В Среднеуральске собака напала на двухлетнюю девочку , которая гуляла с мамой во дворе. Ребенок получил травму лица. Следственный комитет по Верхней Пышме начал проверку. Необходимо выяснить , была ли собака бездомной. Чтобы оценить степень повреждения ребенка , проводится судебно-медицинское освидетельствование , сообщили в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.

осле нападения бездомных собак на ребенка и их домашнего питомца. Маленький мальчик получил ссадины и моральный вред из-за потери любимца. Во время проверки выяснилось

что администрация Нижнего Тагила не отлавливала бездомных животных

что и привело к нападению.