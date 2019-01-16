Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В Свердловской области собака напала на двухлетнюю девочку

16:12, 16 Январь 2019
image_2.jpg

Фото: pixabay
В следственном комитете начали проверку.
В Среднеуральске собака напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла с мамой во дворе. Ребенок получил травму лица. Следственный комитет по Верхней Пышме начал проверку. Необходимо выяснить, была ли собака бездомной. Чтобы оценить степень повреждения ребенка, проводится судебно-медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.

В Нижнем Тагиле мать смогла отсудить пять тысяч рублей после нападения бездомных собак на ребенка и их домашнего питомца. Маленький мальчик получил ссадины и моральный вред из-за потери любимца. Во время проверки выяснилось, что администрация Нижнего Тагила не отлавливала бездомных животных, что и привело к нападению.
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Свердловской области собака напала на двухлетнюю девочку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, дети, нападение собак, нападение, собака, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Городские истории
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Город
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.