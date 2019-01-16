В Свердловской области собака напала на двухлетнюю девочку
16:12, 16 Январь 2019
В следственном комитете начали проверку.
В Среднеуральске собака напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла с мамой во дворе. Ребенок получил травму лица. Следственный комитет по Верхней Пышме начал проверку. Необходимо выяснить, была ли собака бездомной. Чтобы оценить степень повреждения ребенка, проводится судебно-медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.
В Нижнем Тагиле мать смогла отсудить пять тысяч рублей после нападения бездомных собак на ребенка и их домашнего питомца. Маленький мальчик получил ссадины и моральный вред из-за потери любимца. Во время проверки выяснилось, что администрация Нижнего Тагила не отлавливала бездомных животных, что и привело к нападению.
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