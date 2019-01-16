Автомобиль врезался в компанию пешеходов в центре Екатеринбурга

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одитель Honda с 18-летнем стажем внезапно на всей скорости выехал на тротуар и сбил мужчину , а также девушку с ребенком. Все долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. В ноябре 2018 года три человека серьезно пострадали в аварии на Фурманова . В

Автомобиль врезался в компанию из пяти человек на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Бориса Ельцина. Как сообщает 66.ru, в ДТП серьезно пострадала 36-летняя женщина. Ее увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. По предварительной информацииводитель двигался на высокой скорости.