Водитель, перевернувший маршрутку в Екатеринбурге, получил 2 года

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Напомним , авария случилась на Сибирском тракте. Пьяный водитель на Daewoo Nexia въехал в попутный Fiat, после чего его откинуло на маршрутку № 64. Автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В маршрутке находились несколько десятков пассажиров , 30 из них получили травмы.





Ранее , в ноябре , на Сибирском тракте произошла еще одна авария . Там столкнулись автобус и большегруз. Пострадали девять человек , в том числе один ребенок.