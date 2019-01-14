Водитель, перевернувший маршрутку в Екатеринбурге, получил 2 года
10:45, 14 Январь 2019
Пострадали 30 пассажиров автобуса №64.
Водитель, который 4 июня устроил пьяное ДТП с маршруткой в Екатеринбурге, отправится в колонию-поселение на два года. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Гособвинитель запрашивал реальный срок, так как один из пассажиров автобуса получил тяжкие телесные повреждения.
Напомним, авария случилась на Сибирском тракте. Пьяный водитель на Daewoo Nexia въехал в попутный Fiat, после чего его откинуло на маршрутку № 64. Автобус съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В маршрутке находились несколько десятков пассажиров, 30 из них получили травмы.
Ранее, в ноябре, на Сибирском тракте произошла еще одна авария. Там столкнулись автобус и большегруз. Пострадали девять человек, в том числе один ребенок.
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