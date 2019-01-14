Новые обвинения: начальника СвЖД заподозрили в махинациях с закупками

Следствие расширило список обвинений в отношении начальничий СвЖД Алексея Миронова. Теперь его подозревают не только в получении взятки , но и в махинациях с закупками. « Сейчас проверяются работники , которые имели непосредственное отношение к этим закупкам , ремонтам и строительству. Некоторые из них уже активно дают пояснения», — сообщил Глава Уральского следственного управления на транспорте Петр Решетников.



