Новые обвинения: начальника СвЖД заподозрили в махинациях с закупками
13:19, 14 Январь 2019
В деле Алексея Миронова могут появиться новые участники.
Следствие расширило список обвинений в отношении начальничий СвЖД Алексея Миронова. Теперь его подозревают не только в получении взятки, но и в махинациях с закупками. «Сейчас проверяются работники, которые имели непосредственное отношение к этим закупкам, ремонтам и строительству. Некоторые из них уже активно дают пояснения», — сообщил Глава Уральского следственного управления на транспорте Петр Решетников.
Подробные комментарии по второму делу следствие обещает дать уже в феврале. Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали Алексея Миронова 14 декабря. Ему предъявили обвинении в получении взятки: дизайн-проект коттеджа за покровительство по службе. Начальник магистрали останется в СИЗО до 12 февраля 2019 года включительно, сообщили в пресс-службе областного суда. Свою вину он отрицает. Защита пыталась добиться его освобождения под залог.
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