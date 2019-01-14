На уральских железных дорогах за год погибли 105 человек

В 2018 году на железных дорогах Уральского региона ( УрФО , Пермский край и Оренбургская область) получили травмы 164 человека , рассказал глава Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников. 107 из них погибли , в том числе восемь детей.



Управление регулярно возбуждает уголовные дела по таким инцидентам , но кроме этого во время расследования правоохранители проверяют , как сотрудники железных дорог отрабатывают предписания и обращения граждан с просьбами о новых переходах. Большую часть травм люди получают , переходя железнодорожные пути , когда идут на работу , учебу или ведут детей в садик.



Также Петр Решетников упомянул о пяти случаях гибели на воздушном транспорте и двух — на воде ( оба произошли на реке Кама).