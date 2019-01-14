На уральских железных дорогах за год погибли 105 человек
12:57, 14 Январь 2019
На воздушном транспорте умерли пять человек, на водном - двое.
В 2018 году на железных дорогах Уральского региона (УрФО, Пермский край и Оренбургская область) получили травмы 164 человека, рассказал глава Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников. 107 из них погибли, в том числе восемь детей.
Управление регулярно возбуждает уголовные дела по таким инцидентам, но кроме этого во время расследования правоохранители проверяют, как сотрудники железных дорог отрабатывают предписания и обращения граждан с просьбами о новых переходах. Большую часть травм люди получают, переходя железнодорожные пути, когда идут на работу, учебу или ведут детей в садик.
Также Петр Решетников упомянул о пяти случаях гибели на воздушном транспорте и двух — на воде (оба произошли на реке Кама).
Управление регулярно возбуждает уголовные дела по таким инцидентам, но кроме этого во время расследования правоохранители проверяют, как сотрудники железных дорог отрабатывают предписания и обращения граждан с просьбами о новых переходах. Большую часть травм люди получают, переходя железнодорожные пути, когда идут на работу, учебу или ведут детей в садик.
Также Петр Решетников упомянул о пяти случаях гибели на воздушном транспорте и двух — на воде (оба произошли на реке Кама).
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