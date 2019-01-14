Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

На уральских железных дорогах за год погибли 105 человек

12:57, 14 Январь 2019
image_1.jpg
Фото: pixabay
На воздушном транспорте умерли пять человек, на водном - двое.
В 2018 году на железных дорогах Уральского региона (УрФО, Пермский край и Оренбургская область) получили травмы 164 человека, рассказал глава Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников. 107 из них погибли, в том числе восемь детей.

Управление регулярно возбуждает уголовные дела по таким инцидентам, но кроме этого во время расследования правоохранители проверяют, как сотрудники железных дорог отрабатывают предписания и обращения граждан с просьбами о новых переходах. Большую часть травм люди получают, переходя железнодорожные пути, когда идут на работу, учебу или ведут детей в садик.

Также Петр Решетников упомянул о пяти случаях гибели на воздушном транспорте и двух — на воде (оба произошли на реке Кама).
Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «На уральских железных дорогах за год погибли 105 человек»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, смерть на дорогах, Железная дорога, травмы, СвЖД, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как сотни людей ищут пропавшего в Рефтинском малыша Диму
Происшествия
Как сотни людей ищут пропавшего в Рефтинском малыша Диму
В 90 километрах от Екатеринбурга продолжается поисковая операция. ЕТВ узнал, кто ищет четырехлетнего мальчика, оставленного родителями без присмотра на пару минут и пропавшего без следа.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.