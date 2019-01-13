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Свердловский охотник подстрелил егеря, перепутав с лосем

12:01, 13 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Следственный комитет уже выясняет обстоятельства происшествия.
В Свердловской области охотник по ошибке выстрелил по машине с егерем, подумав, что это лось. От огнестрельного ранения пострадавший скончался, рассказали ЕТВ в Следственном комитете со Свердловской области.

Инцидент произошел днем 11 января в лесном массиве, в районе деревни Сергуловка Сухоложского района. Охота проводилась на законных основаниях с участием егеря, который был загонщиком. Уже возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В ГУ МВД РФ по Свердловской области добавили, что сотрудники полиции «по горячим следам» установили участников криминальной драмы, а собранные по данному ЧП материалы передали следствию.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, егерь, охотник, Свердловская область , ружье
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