Свердловский охотник подстрелил егеря, перепутав с лосем

В Свердловской области охотник по ошибке выстрелил по машине с егерем , подумав , что это лось. От огнестрельного ранения пострадавший скончался , рассказали ЕТВ в Следственном комитете со Свердловской области.

Инцидент произошел днем 11 января в лесном массиве , в районе деревни Сергуловка Сухоложского района. Охота проводилась на законных основаниях с участием егеря , который был загонщиком. Уже возбуждено уголовное дело , ведется расследование.



