На Ганиной Яме пройдет рождественский полумарафон 

На Ганиной яме в четвертый раз пройдет рождественский полумарафон. Спортсмены и любители пробегут дистанции в один, десять и 21 километр. Полумарафон — это четыре круга от паломнического центра рядом с монастырем в сторону Среднеуральска. Старт 12 января в 11:00. В прошлом году в забеге участвовали 300 человек, в том числе и спортсмены из Москвы, Тобольска, Нефтекамска и Тюмени.

В монастыре решили поддержали идею с марафоном, потому что бег любил император Николай II, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. В 1913 году он инициировал проведение первой Всероссийской олимпиады, которая состоялась в Киеве.