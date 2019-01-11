На Ганиной Яме пройдет рождественский полумарафон
13:34, 11 Январь 2019
В монастыре поддержали организаторов, потому что бег любил император Николай II.
На Ганиной яме в четвертый раз пройдет рождественский полумарафон. Спортсмены и любители пробегут дистанции в один, десять и 21 километр. Полумарафон — это четыре круга от паломнического центра рядом с монастырем в сторону Среднеуральска. Старт 12 января в 11:00. В прошлом году в забеге участвовали 300 человек, в том числе и спортсмены из Москвы, Тобольска, Нефтекамска и Тюмени.
В монастыре решили поддержали идею с марафоном, потому что бег любил император Николай II, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии. В 1913 году он инициировал проведение первой Всероссийской олимпиады, которая состоялась в Киеве.
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