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Лихачу, который сбил пешеходов на Фурманова, продлили арест

09:39, 10 Январь 2019
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Фото: информационное агентство «СОВА»
Водитель Honda CRV останется под стражей еще на три месяца.

Водителю, который в ноябре сбил на Фурманова мужчину и женщину с ребенком, продлили арест. «Он будет находиться под стражей по 13 апреля», — сообщили ЕТВ в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. Изначально срок ареста истекал 13 января.

Виновник ДТП Владимир Пузырев не хотел проводить время в СИЗО до середины января и подал апелляцию, но суд отказался отпустить лихача домой.

Напомним, страшная авария произошла 14 ноября. На перекрестке Фурманова-8 Марта водитель Honda CVR вылетел на тротуар, протаранил пешеходов и врезался в столб. При этом, Пузырев не мог управлять автомобилем. Его лишили прав еще летом. В ДТП пострадали трое: мужчина, женщина и ее двухлетний сын. Малыш находился в коме, но спустя две недели очнулся. Потом он начал есть с ложки и заговорил. Перед Новым годом мама наконец увидела своего сына, но праздник пришлось встречать в больнице.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , дети, ДТП, авария на Фурманова, Екатеринбург
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