Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В Екатеринбурге иномарка спровоцировала ДТП с пятью пострадавшими

13:03, 05 Январь 2019
traffic-lights-49698_1280.jpg
Фото: pixabay.com
Жертвы ДТП, в котором участвовали Opel Astra и карета скорой помощи, находятся в больнице.

Авария произошла по вине «непослушного» Opel Astra. Сотрудники ГИБДД пытались остановить иномарку для проверки документов. Но водитель автомобиля решил не останавливаться по требованию полицейских. На перекрестке улицы Надежденская и проспекта Седова Opel решил проскочить на красный свет. Но дорогу ему перегородила карета скорой помощи, сворачивающая на зеленый с Надежденской на Таватуйскую.

Opel Astra протаранил скорую, после чего медицинский автомобиль опрокинулся. «Пострадали пять человек, оба водителя и три пассажира: один из автомобиля Opel и двое медиков из скорой. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ № 23», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим, провели осмотр автомобиля, произвели необходимые замеры, опросили участников и свидетелей ДТП. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

Григорий Иванов: «Иногда хочется все бросить»
Прошлое, настоящее и будущее — глазами президента ФК «Урал».
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге иномарка спровоцировала ДТП с пятью пострадавшими»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, ДТП, ГИБДД, скорая помощь
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
В аварии на уральской трассе погибли трое детей. СК возбудил дело
Происшествия
В аварии на уральской трассе погибли трое детей. СК возбудил дело
По предварительной информации, Volkswagen Polo пытался обогнать фуру Volvo и выехал на встречную полосу, по которой двигался Lexus
Поймать зеленую волну
Поймать зеленую волну
Как живут светофоры Екатеринбурга.