В Екатеринбурге иномарка спровоцировала ДТП с пятью пострадавшими

Авария произошла по вине «непослушного» Opel Astra. Сотрудники ГИБДД пытались остановить иномарку для проверки документов. Но водитель автомобиля решил не останавливаться по требованию полицейских. На перекрестке улицы Надежденская и проспекта Седова Opel решил проскочить на красный свет. Но дорогу ему перегородила карета скорой помощи, сворачивающая на зеленый с Надежденской на Таватуйскую.

Opel Astra протаранил скорую, после чего медицинский автомобиль опрокинулся. «Пострадали пять человек, оба водителя и три пассажира: один из автомобиля Opel и двое медиков из скорой. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ГКБ № 23», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшим, провели осмотр автомобиля, произвели необходимые замеры, опросили участников и свидетелей ДТП. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

