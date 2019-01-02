В новогоднюю ночь под Екатеринбургом сошел с рельсов поезд с углем

Ранним утром 1 января на станции Марамзино ( находится в 19 километрах от Белоярского) с рельсов сошел состав из вагонов , груженных углем. Поезд опрокинулся , но пострадавших , по данным следователей , нет.





« По предварительным данным , повреждено около 150 метров железнодорожного полотна , а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие вагоны получили повреждения», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральско СУТ СК России.





