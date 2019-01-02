В новогоднюю ночь под Екатеринбургом сошел с рельсов поезд с углем
15:12, 02 Январь 2019
Инцидент произошел на станции Марамзино.
Ранним утром 1 января на станции Марамзино (находится в 19 километрах от Белоярского) с рельсов сошел состав из вагонов, груженных углем. Поезд опрокинулся, но пострадавших, по данным следователей, нет.
«По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие вагоны получили повреждения», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральско СУТ СК России.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и владельца груза.
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