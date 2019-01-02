Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В новогоднюю ночь под Екатеринбургом сошел с рельсов поезд с углем

15:12, 02 Январь 2019
image.jpg
Фото: Уральское СУТ СК России
Инцидент произошел на станции Марамзино.
Ранним утром 1 января на станции Марамзино (находится в 19 километрах от Белоярского) с рельсов сошел состав из вагонов, груженных углем. Поезд опрокинулся, но пострадавших, по данным следователей, нет.

«По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети. Все сошедшие вагоны получили повреждения», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральско СУТ СК России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и владельца груза.
Откровения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга рассказывает ЕТВ о жизни после отставки и планах на будущее.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «В новогоднюю ночь под Екатеринбургом сошел с рельсов поезд с углем»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Екатеринбург, СвЖД, поезд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.