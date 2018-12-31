Мама, пострадавшая в ДТП на Фурманова, увидела сына спустя 1,5 месяца

Екатерина , которая вместе с сыном пострадала в жутком ДТП на улице Фурманова , наконец-то , смогла увидеть ребенка. Правда , двухлетнего Ваню не отпустили домой на новогодние праздники — по мнению врачей , там мальчик может подхватить инфекцию.







« Провожаем старый и встречаем новый в больнице. Домой нас не отпустили, там разные инфекции и другие риски. Лучше медленно выздоравливать , чем быстро праздновать. Самое главное что вместе. Спустя полтора месяца встреча состоялась. С перебитой судьбой , но живые. Спасибо врачам , Богу и всем кто молится за нас и помогает», — написал муж Екатерины Павел Норицын на своей странице во « ВКонтакте».





