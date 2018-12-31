Мама, пострадавшая в ДТП на Фурманова, увидела сына спустя 1,5 месяца
18:18, 31 Декабрь 2018
Маленького Ваню не отпустили домой на Новый год.
Екатерина, которая вместе с сыном пострадала в жутком ДТП на улице Фурманова, наконец-то, смогла увидеть ребенка. Правда, двухлетнего Ваню не отпустили домой на новогодние праздники — по мнению врачей, там мальчик может подхватить инфекцию.
«Провожаем старый и встречаем новый в больнице. Домой нас не отпустили, там разные инфекции и другие риски. Лучше медленно выздоравливать, чем быстро праздновать. Самое главное что вместе. Спустя полтора месяца встреча состоялась. С перебитой судьбой, но живые. Спасибо врачам, Богу и всем кто молится за нас и помогает», — написал муж Екатерины Павел Норицын на своей странице во «ВКонтакте».
14 ноября 2018 года водитель Honda не справился с управлением на улице Фурманова, на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину, а также девушку с ребенком. Все трое после этого оказались в реанимации. Неделю назад Екатерину хотели выписать из больницы.
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